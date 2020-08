Köln (ots) -- Ford Gewerbewochen vom 17. August bis 31. Oktober mit attraktiven Wachstumsimpulsen für den Pkw-Fuhrpark kleiner und mittelständischer Unternehmen- Ford Transit-Wochen begleiten Anschaffung eines Transporters aus der erfolgreichen Nutzfahrzeugfamilie mit 0,0-Prozent-Finanzierung und bis zu 1.500 Euro Gewerbebonus "Stark für Ihr Business": Unter diesem Motto unterstützt Ford seine Firmenkunden in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten mit attraktiven Wachstumsimpulsen. Im Rahmen der nächsten Ford-Gewerbewochen, die dieses Mal bereits am 17. August starten und bis einschließlich 31. Oktober dauern, umfasst das Angebot Finanzierungsraten1 von lediglich 159 Euro inklusive eines modellabhängigen Gewerbebonus2 von bis zu 5.000 Euro und der Ford Flatrate3. Die Ford Flatrate deckt Wartungs- und Reparaturkosten innerhalb des Garantieumfangs ab und bietet auf diese Weise Kalkulationssicherheit.Für die Nutzfahrzeug-Modelle bieten die Ford Transit-Wochen, sie beziehen sich ebenfalls auf den Zeitraum 17. August bis 31. Oktober, einen Gewerbebonus von bis zu 1.500 Euro in Kombination mit einer 0,0-Prozent-Finanzierung4.Ein Ford Gewerbewochen-Finanzierungsbeispiel für den Ford Focus Trend EcoBoost Hybrid Turnier: Der vielseitige, EcoBoost-Benziner mit 1,0 Liter Hubraum und 48 Volt-Technlologie (mild Hybrid) leistet 92 kW (125 PS)* und steht mit 6-Gang-Schaltgetriebe bereits zu einer unverbindlichen Aktionspreisempfehlung von brutto 20.267,27 Euro zuzüglich Überführungskosten zur Wahl. Darin enthalten: der Ford Flatrate-Garantie-Schutzbrief. Bei der Ford Auswahl-Finanzierung, einer Laufzeit von 48 Monaten, einer Gesamtlaufleistung von 40.000 Kilometern und einer Anzahlung von 2.797,58 Euro ergibt sich ein Netto-Darlehensbetrag von 17.469,69 Euro bei einem festen Jahres-Sollzinssatz von 0,98 Prozent und einem effektiven Jahreszins von 0,99 Prozent. In Verbindung mit einer Restrate von 10.549,67 Euro summiert sich der Gesamtbetrag auf 18.022,67 Euro, während die Finanzierung 47 monatliche Raten zu je attraktiven 159 Euro beinhaltet.Ein Beispiel für eine Finanzierung im Rahmen der Ford Transit-Wochen für den Transit Custom: Der auf dem kurzen 280 L1-Radstand basierende Kastenwagen mit 2,0 Liter großem EcoBlue-Turbodieselmotor und 77 kW (105 PS) Leistung sowie 6-Gang-Schaltgetriebe steht für Gewerbekunden bereits zu monatlichen Bruttoraten von 189 Euro zur Verfügung. Hiermit verbunden sind eine Anzahlung von 3.286,85 Euro und eine Restrate von 11.659,80 Euro. Ebenso, wie der effektive Jahreszins, beträgt der feste Sollzinssatz 0,0 Prozent. Unverbindliche Aktionspreisempfehlung inklusive Netto-Gewerbebonus: 20.542,80 Euro zuzüglich Überführungskosten. Die Berechnung basiert auf einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Gesamtlaufleistung von 40.000 Kilometern.* Kraftstoffverbrauch des Ford Focus Trend EcoBoost Hybrid Turnier 92 kW (125 PS) in l/100 km**: 4,4 - 4,2 (kombiniert); CO2-Emissionen 100 - 95 g/km (kombiniert). CO2-Effizienzklasse: A+.** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.1) Die Ford Flatrate als Ford Auswahl-Finanzierung ist ein Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln, für Gewerbekunden (außer gewerbliche Großkunden mit einem Ford Rahmenabkommen sowie Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Post- oder Paketdienste, Fahrschulen, Behörden), bei verbindlicher Kundenbestellung eines noch nicht zugelassenen, für die Ford Flatrate Angebote berechtigten Ford Neufahrzeuges, bei allen teilnehmenden Ford Partnern. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB.2) Der Ford Gewerbebonus ist ein modellabhängiger Herstellerbonus und wird gewährt bei teilnehmenden Ford Partnern beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford Fahrzeugs (ausgeschlossen Ford Mustang). Gültig für Gewerbekunden (außer gewerbliche Großkunden mit einem Ford Rahmenabkommen sowie Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Post- oder Paketdienste, Fahrschulen, Behörden).3) Die Ford Flatrate ist auch ohne Ford Flatrate Garantie-Schutzbrief als Ford Auswahl-Finanzierung zu dem für die Ford Flatrate geltenden effektiven Jahreszins erhältlich. Detaillierte Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse des Ford Protect Garantie-Schutzbriefs (Neuwagenanschlussgarantie) sowie der Ford Assistance Mobilitätsgarantie können den jeweils gültigen Garantiebedingungen entnommen werden (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH). Der Ford Protect Service Plan beinhaltet die ersten drei Wartungen (bei Fahrzeugen mit verlängerten Wartungsintervallen kann die Anzahl der Wartungen abweichen) beim teilnehmenden Ford Service Partner (Lohn- und Materialkosten, ausgenommen Premium-Aufbereitungsservice bei Vignale-Modellen und Wartungen des Gassystems bei Umrüstung auf CNG-/LPG-Betrieb) gemäß Wartungsplan und Wartungsumfang. Detaillierte Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse des Ford Protect Service Plan stehen in den gültigen Bedingungen des Ford Protect Service Plans. Anbieter: Ford-Werke GmbH. Die Ford Assistance Mobilitätsgarantie gilt für 12 Monate (24 Monate für bestimmte Ford Fahrzeuge) und kann mit jeder weiteren planmäßigen Inspektion bei einem teilnehmenden Ford Service Partner in Deutschland erneuert werden - auf Wunsch sogar ein ganzes Autoleben lang.4) Ein Finanzierungsangebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln, erhältlich als Klassische Finanzierung, Systemfinanzierung und Ford Auswahl-Finanzierung. Gilt für noch nicht zugelassene, für das jeweilige Zinsangebot berechtigte neue Ford Nutzfahrzeuge bei verbindlicher Kundenbestellung und Abschluss eines Darlehensvertrages, nur für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden), bei allen teilnehmenden Ford Partnern.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com (http://www.media.ford.com/).Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/4677803