Die Wirecard-Aktie hat sich in den letzten Tagen kontinuierlich ermäßigt. Der Kurs scheiterte am 6. August daran, seinen EMA50 auf Stundenbasis zu behaupten und ging in eine Abwärtsbewegung über. Sie folgt dem nun ebenfalls abwärts gerichteten gleitenden Durchschnitt und hat im heutigen Vormittagshandel ein Tief bei 1,56 Euro erreicht. Damit steht die Wirecard-Aktie kurz davor, die Unterstützung bei 1,50 Euro zu erreichen. Hier hat die Aktie zuletzt am 20. Juli bei 1,52 Euro ein Tief ausgebildet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...