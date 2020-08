Zug (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments profitiert wie erwartet stark vom Börsengang der chinesischen Biotechfirma Cathay Biotech. Der Innere Wert der HBM-Titel klettert in die Höhe. Die privat gehaltene Cathay Biotech hat wie angekündigt am Mittwoch den Gang an die Technologiebörse "SSE STAR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...