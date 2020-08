The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2020



ISIN Name

AU000000OLV7 OTHERLEVELS HLDGS LTD

CA64886W1041 NEW TECH MINERALS CORP.

CA89132P1080 TORQUE ESPORTS CORP.

IE00BD3GLV34 QNB GL.F.-QNB ZY.IN.IDLIN

