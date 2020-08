Die Deutsche Post AG konnte beträchtlich von der Zunahme des Onlinehandels in der Corona-Phase profitieren und ihre Gewinne steigern. Dies wurde nach dem Sell Off auch von den Marktteilnehmern aufgegriffen, die aktuell den Kurs in Richtung All Time High hieven. Die Deutsche Post gehört zu jenen Firmen, die vom coronabedingten Digitalisierungsschub profitieren konnten. Weil Kunden aus Furcht vor einer Ansteckung die Geschäfte meiden und Einkäufe online tätigen, transportiert der Konzern derzeit ein ...

