Nur ein kurzer Rücksetzer? So könnte sich das Szenario für die Microsoft-Aktie entwickeln! Denn im Kursverlauf zeigen sich am jüngsten August-Tief deutliche Unterstützungsmarken! So die 50-Tage-Linie als auch sein seit April 2020 laufender Aufwärtstrend. Die jüngste Ablösung nach oben von diesem Unterstützungsbereich lässt auf weiterhin steigende Kurse schließen! Zusätzlich besteht ein langfristiger Aufwärtstrendkanal seit Ende 2018! Dessen untere Begrenzung verläuft gegenwärtig knapp unter der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...