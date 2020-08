Die Wiener Börse ist am Mittwoch den vierten Tag in Folge mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX stieg heute um 0,67 Prozent auf 2.287,58 Punkte. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,62 Prozent auf 1.168,05 Stellen. Für Auftrieb sorgten überraschend stark gestiegene US-Verbraucherpreise. So lag die Kerninflation in den USA im Juli gegenüber dem Vorjahr bei 1,6 Prozent, wohingegen Experten im Vorfeld der Veröffentlichung mit 1,1 Prozent gerechnet hatten. Mit Blick auf die Berichtsaison traten drei Unternehmen zur Wochenmitte in den Vordergrund. So verzeichnete wegen der Coronakrise der Do&Co-Konzern eine starken Umsatzeinbruch. Die Erlöse des Cateringunternehmen sackten im ersten Quartal des schiefen Geschäftsjahrs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...