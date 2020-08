Abermals nur dank einer Emission deutscher Bundesländer war gestern am EUR Credit Markt kein emissionsloser Tag. Das Land Berlin platzierte EUR 250 Mio. (5J, variabel). Das Gesamtbild am EUR Credit Markt wird sich diese Woche auch nicht mehr ändern. So steht mit der Emission der Stadt Hamburg nochmals eine ähnliche Transaktion an. Ansonsten bleibt die Sommerflaute am Primärmarkt weiter aufrecht. Spreadseitig ist das Umfeld derzeit deutlich dynamischer. So konnte sich der High Yield Index gestern abermals 8 BP einengen und notiert im Wochenverlauf bereits 18 BP enger. Ebenfalls einengen konnten sich die IG und Financial (Sen. u. Sub) Spreads, jedoch mit einer geringeren Dynamik. Entgegen dem Trend gab es gestern von Seiten der Ratingfront positive Nachrichten für zwei italienische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...