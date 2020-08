AM3DSLM Solutions meldet Umsatzanstieg von 90% und deutliche EBITDA-Verbesserung in H1 im Vergleich zum Vorjahr ARLAareal Bank trotz Covid-19-Belastungen und erfolgreichem De-Risking auch in Q2 mit positivem Ergebnis B5ABAUER AG verzeichnet wegen Corona-Pandemie Leistungs- und Ergebnisrückgang BIO3Biotest steigert Umsatz im 1. Halbjahr um über 20% auf 234,8 Mio. EUR CECCeconomy schafft einheitliche Struktur und baut Stellen ab CEVCentrotec SE: Anstieg beim Umsatz und operativen Ergebnis trotz Corona-Pandemie; Jahresprognose 2020 gut erreichbar DBKDeutsche Bank verschärft Sparpläne in der Privatkundensparte (HB) DKGDeutsche Konsum REIT mit äußerst robuster Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2019/2020 DTEDeutsche Telekom schraubt Prognose wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...