Stoxx Ltd., der globale Indexanbieter von Qontigo, hat eine Änderung im DAX-Regelwerk bekannt gegeben. Nach den neuen Regeln werden insolvente Unternehmen mit einer Frist von zwei Handelstagen aus den DAX-Auswahlindizes genommen. Die Regeln treten am 19. August in Kraft. Veränderungen in der Zusammensetzung der DAX-Auswahlindizes werden am 19. August nach 22.00 CET bekanntgegeben und nach Marktschluss am 21. August umgesetzt. Die betroffenen Indizes werden ab dem 24. August in der neuen Zusammensetzung berechnet. Vor dem Hintergrund der bestehenden Situation würde diese Regeländerung die Wirecard AG betreffen. Grundlage der Berechnung ist die Rangliste vom 31. Juli sowie weitere Vorgaben aus dem Regelwerk. Der nächste Termin für die ...

