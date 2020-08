Úm die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) ist es etwas still geworden - Sorgen wegen Corona bei einigen Beteiligungen, Abschluss des Verkaufs der Office Depot Skandinavien Aktivitäten und 3 kleinere Verkäufe im Q2 - insgesamt fehlten die großen Überraschungen, aber die jetzt vorgelegten Halbjahreszahlen können beruhigen. Die Umsatz- und Gewinnzahlen des Aurelius-Konzerns unterliegen natürlichn größeren 'Schwankungen als bei "normalen" Konzernen: Da es Konzept is "Verlustbringer" aufzukaufen und diese - nach Erholung und umbau - als gewinnbringende, umsatzstärkere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...