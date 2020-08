*Novotek AB ('Novotek' eller 'Bolaget') har idag förvärvat 75 % av aktierna i B+I Automation AG ('B+I'). Resterande 25 % kommer att förvärvas över kommande femårsperiod. Remo Ingold, verkställande direktör för B+I, kommer framgent att ingå som medlem av koncernens ledningsgrupp. * B+Is verksamhet bedrivs huvudsakligen i Schweiz och påminner starkt om Novoteks verksamhet, med motsvarande leverantörsrelationer. B+I kommer därför på ett utmärkt sätt utvidga Novotek-gruppen. Under räkenskapsåret 2019 omsatte B+I ca 2,8M CHF med ett EBITDA-resultat om ca 150K CHF. Den initiala köpeskillingen uppgår till ca 1,0M CHF (exklusive kassa). Köpeskillingen för resterande 25 % av aktierna i B+I baseras på B+Is resultat kommande år. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på Novoteks vinst per aktie under innevarande år. B+I kommer senare att namnändras till Novotek Switzerland AG. 'Vi ser stora möjligheter i och med Novoteks förvärv och ledarskap, att kunna utnyttja Novoteks kunnande samt deras organisation för att kunna växa på vår marknad' säger Remo Ingold, verkställande direktör för B+I. Remo kommer att stanna i denna position även under Novoteks ledning och fortsätta utveckla verksamheten. Remo kommer samtidigt att ingå som medlem av koncernens ledningsgrupp. 'Förvärvet av B+I är ett mindre förvärv men innebär en geografisk utvidgning i ett för oss intressant land och Novotek kan bidra i deras fortsatta utveckling' säger Tobias Antius och fortsätter 'vi välkomnar därför idag extra mycket våra nya medarbetare i Schweiz in i vår Novotek-familj!' *För ytterligare information kontakta: * Tobias Antius CEO och verkställande direktör 040-316915, 073-6338915 tobias.antius@novotek.com Jonas Hansson CFO 040-316932, 073-6338932 jonas.hansson@novotek.com Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti, 2020 kl. 12:20 (CET). Dokument: Novotek AB förvärvar B+I Automation AG (Schweiz) [1] Språk: Svenska Företag: Novotek AB Höjdrodergatan 18 21239 Malmö Sverige Telefon: 040 316 900 ISIN: SE0000567752, SE556060944701 EQS News ID: 1117575 Novotek AB / 428 Insiderinformation Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group. Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande. Slut på meddelande EQS News-Service 1117575 2020-08-13 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b999bb4add244e05bba35ea79b8a5ec1&application_id=1117575&site_id=vwd&application_name=news

