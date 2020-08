Auf dem Radar: WienerbergerZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 8,97 Prozent gewonnen (Einzeltage: 4,44; 0,68; 0,59; 1,59; 1,41). Stieg am Mittwoch um 4,44 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 135% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 18,17 Prozent Minus. Am Mittwoch auf Schlusskursbasis mit Kurs 21,62 über den MA200 gegangen. Davor war die Aktie 166 Tage unter ihrem wichtigsten gleitenden Durchschnitt. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 22,24 /22,30Veränderung zu letztem SK: 3,01% Auf dem Radar: voestalpineZuletzt 4 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 8,17 Prozent gewonnen (Einzeltage: 3,02; 3,12; 1,76; 0,05). Stieg am Mittwoch um 3,02 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 157% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...