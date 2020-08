In einem Patentstreit zwischen der Rieter Ingolstadt GmbH und der Shenyang Hongda Textile Machinery Co habe das zuständige Gericht im Sinne von Rieter entschieden, teilte der Textilmaschinenhersteller am Donnerstag mit.Bei diesem Gericht handelt es sich um den Shanghai Intellectual Property Court. Dieses habe Mitte Juli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...