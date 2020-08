Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Addiko Bank +0,17% auf 5,89, davor 11 Tage im Minus (-9,54% Verlust von 6,5 auf 5,88), RHI Magnesita 0% auf 30,9, davor 4 Tage im Plus (10,75% Zuwachs von 27,9 auf 30,9), ATX -0,82% auf 2268,74, davor 4 Tage im Plus (4,27% Zuwachs von 2193,84 auf 2287,58), ATX Prime -0,78% auf 1158,96, davor 4 Tage im Plus (4,02% Zuwachs von 1122,91 auf 1168,05), Verbund -0,51% auf 46,46, davor 4 Tage im Plus (6,33% Zuwachs von 43,92 auf 46,7), VIG -0,5% auf 19,84, davor 4 Tage im Plus (5,39% Zuwachs von 18,92 auf 19,94), voestalpine-0,93% auf 21,26, davor 4 Tage im Plus (8,17% Zuwachs von 19,84 auf 21,46), UBM -0,32% auf 30,8, davor 4 Tage im Plus (4,75% Zuwachs von 29,5 auf 30,9), RBI -1,24% auf 15,94, davor 4 Tage im Plus (6,46% Zuwachs von 15,16 auf 16,14), Uniqa ...

