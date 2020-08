Der SAP Kurs hat einen rekordverdächtigen Lauf hinter sich und spiegelt die starken Q2-Zahlen des Softwareriesen wieder. SAP konnte im "Corona-Quartal" sowohl den Umsatz als auch den Gewinn steigern. Aktuell ist das Papier in eine Seitwärts-Konsolidierung innerhalb des Aufwärtstrends eingeschwenkt, sollte aber neue Kraft schöpfen, um das All Time High mittelfristig zu attackieren. Software von SAP läuft bei mehr als 440.000 Kunden in 180 Ländern und hilft bei Einkauf, Produktion, Vertrieb, Lagerhaltung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...