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WKN: A0Z2ZZ ISIN: DE000A0Z2ZZ5 Ticker-Symbol: FNTN 
Xetra
14.08.20
09:20 Uhr
18,290 Euro
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Branche
Telekom
Aktienmarkt
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FREENET AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FREENET AG 5-Tage-Chart
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18,25018,25509:35
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BASF
BASF SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BASF SE50,54-0,86 %
FREENET AG18,290-1,24 %
THYSSENKRUPP AG6,356+2,35 %
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