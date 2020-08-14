BARCLAYS HEBT FREENET AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 20 EUR BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 33 (31) EUR - 'OVKERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 120 (98) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 63 (62) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG HEBT GLOBAL FASHION GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 8,40 (2,50) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 4,70 (4,50) EUR - 'SELL'COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 80 (64,50) EUR - 'HOLD'COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 66 (54) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 10 (11) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK NIMMT DEUTSCHE TELEKOM MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 22 EURDEUTSCHE BANK HEBT EON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 10,90 (10,50) EURDEUTSCHE BANK HEBT QIAGEN AUF 'BUY' (HOLD) , (VB +2,4%)GOLDMAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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