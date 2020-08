Auch die Belegschaft von CRE Rösler Electronic hat Rose vollständig übernommen und beschäftigt somit nun rund 400 Mitarbeiter in seinen drei Niederlassungen. Die Produktion von Industrie-Monitoren, Embedded- und Panel-PCs, die seitens CRE Rösler dazu kam, ist nunmehr in dem neugeschaffenen Geschäftsbereich ‚HMI CREations' angesiedelt. Die Fertigung von Gehäusen, Gehäusekomponenten und Tragarmsystemen (das ursprüngliche Geschäft von Rose) wird in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...