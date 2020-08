Die Analytica Virtual ergänzt die klassische Analytica in München (19. bis 22. Oktober), wird aber einen Tag länger als diese geöffnet sein. "Es ist unser Anspruch, die weltweit wichtigste Plattform für die Laborbranche zu veranstalten. Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden auch in diesen schwierigen Zeiten das für sie optimale Messe-Erlebnis bieten können - vor Ort in München oder virtuell über unsere neue digitale Plattform", sagt Dr. Reinhard Pfeiffer, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München. Der Beschluss, die Messe aufgrund der Covid-19-Pandemie vom eigentlichen Termin im Frühjahr in den Oktober zu verschieben, war bereits Anfang März gefallen.

Online-Messe mit virtuellen Ständen

Als Teil der Analytica wird die Analytica Virtual eine Online-Messe mit virtuellen Messeständen sein. Besucher können sich dort Produktpräsentationen ...

