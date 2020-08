Der Automobilzulieferer Hella GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) hat am Freitag den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 (1. Juni 2019 bis 31. Mai 2020) vorgelegt und die bereits veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse bestätigt. Wie bereits berichtet, soll der Hauptversammlung am 25. September 2020 die Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019/2020 vorgeschlagen werden. Im letzten Jahr hatte der im MDAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...