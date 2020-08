Der S&P 500 näherte sich am Donnerstag seinem Allzeithoch an, gab jedoch am Abend nach und beendete die Sitzung mit einem Minus von 0,2%. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen in der Woche bis zum 8. August zum ersten Mal seit Beginn der COVID-19-Pandemie unter eine Million. Später dominierten die Zweifel über das nächste Konjunkturpaket aus Washington, da sich die Gespräche festgefahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...