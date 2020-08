Noch zum Wochenbeginn sah es nicht gut aus für Nel ASA an der Börse: Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten wurde ausgehend von noch 1,74 Euro am Montagmorgen auf 1,65 Euro durchgereicht. Vor genau einem Monat, am 13. Juli, notierte die Nel-Aktie noch bei ihrem Jahreshoch 2,19 Euro - dann brachen alle Dämme. Doch der Ausverkauf bei den Papieren des Elektrolyseur-Herstellers scheint erst einmal gestoppt: Am Donnerstag ging es in Frankfurt erstmals seit Tagen wieder hinauf auf 1,77 Euro. ...

