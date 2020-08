Das Edelmetall verzeichnete am Dienstag dieser Woche einen heftigen Rücksetzer und verlor dabei innerhalb eines Tages rund 15 Prozent seines Wertes. Nach einem Tief am Folgetag bei 23,44 US Dollar kann Silber aber im weiteren Wochenverlauf deutlich zulegen und steht aktuell bereits wieder bei 26,77 USD. Ist dies schon das Ende der Korrektur? Wir ziehen jetzt den StopLoss für unsere Longposition (welche wir bei Break der 200-Tage Linie bei 17 USD eröffnet hatten) erneut nach und platzieren diesen ...

