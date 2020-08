So richtig vom Hocker gehauen haben die letzten Daten von BioNTech die Anleger nicht! Die Aktien des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech sind mit leichten Verlusten direkt nach Bekanntgabe der Quartalszahlen gefallen. Doch relevant ist nun, dass sich in den vergangenen drei Handelstagen keine weiteren Kursverluste eingestellt haben. Die Aktie tritt auf der Stelle und bildete so im Kursverlauf auf US-Dollar-Basis drei kleine Tageskerzen aus. Eine Range im sehr kurzfristigen Bild. Ein Ausbruch aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...