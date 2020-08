Das Halbjahresergebnis des Schrottrecyclers Alba SE steht ganz unter dem Einfluss der Coronakrise. Die in den Konzernabschluss der Alba Group einbezogene börsennotierte Zwischenholding verzeichnete in Folge der Pandemie erhebliche Mengenrückgänge im FE- und NE-Bereich. Die Umsatzerlöse brachen im Vorjahresvergleich um ein Viertel auf 47,5 Mio € ein. Das operative Ergebnis (Ebit) drehte von einem Plus ...

