Steinhoff -1.03% KursTrendCom (KTRENDIT): Der Friedensvorschlag liegt auf dem Tisch, die HV steht Ende des Monats an. Die Finanzierung soll verlängert werden, was für uns eine längere Zeit für die Wertaufholung bedeutet. Es läuft dies wird auch der Kurs noch merken ... sobald es fest ist. (14.08. 10:35) >> mehr comments zu Steinhoff: www.boerse-social.com/launch/aktie/steinhoff Lukoil -0.29% finelabels (FLB1899): Ich erwarte einen kräftigen Anstieg des Ölpreises. Mein Play hierfür ist die Lukoil Aktie. Die Aktie ist zudem chartechnisch interessant, da sie aus einem bärischen Keil nach oben ausgebrochen ist. Als Bestätigung sollte sie zügig die Marke von € 62 überwinden. Kursziele gingen dann in Richting € 72 bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...