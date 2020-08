Der Rosenbauer Konzern ist im 1. Halbjahr 2020 trotz der Einschränkungen durch die Covid-19 Pandemie weiter gewachsen. So stieg der Umsatz der Gruppe um 16 Prozent auf 458,0 Mio. Euro. Das EBIT verbesserte sich von 5,2 Mio. Euro auf nunmehr 5,4 Mio. Euro, das Konzern-EBT beträgt 2,5 Mio. Euro (1-6/2019: 2 Mio. Euro). Der Auftragseingang lag mit 455,3 Mio. Euro von Jänner bis Juni dieses Jahres unter dem entsprechenden Vorjahreswert (1-6/2019: 571,1 Mio. Euro), was vor allem auf eine rückläufige Entwicklung in der Area APAC zurückzuführen sei, so das Unternehmen. Der Auftragsbestand liegt bei 1.118,2 Mio. Euro (1-6/2019: 1.229,4 Mio. Euro). Das Management erwartet für 2020 basierend auf einem soliden Auftragsbestand ein leichtes Umsatzplus, die ...

