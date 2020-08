Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -28,81 Prozent, der DAX bei -1,93 Prozent und der Dow Jones bei -2,25Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2227,80 /2228,00, -1,80%)DAX ( Akt. Indikation: 12828,50 /12828,50, -1,27%) Morgen ist Christi Himmelfahrt, ein Feiertag, an dem seit dem Vorjahr an der Wiener Börse gehandelt werden würde. Aber natürlich nicht, wenn er wie morgen auf einen Samstag fällt. Mit dieser Woche sind 4 österreichische TItel über dem MA200, der diesbezügliche Wanderpokal ist ja beim Verbund. Der Verbund und Mayr-Melnhof sind auch heuer die besten Titel, in dieser Woche haben es auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...