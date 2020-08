Kurz und geräuschlos, wenn auch - aus Sicht der bestehenden Aktionäre - nicht ganz schmerzlos, hat FYI Resources (WKN A0RDPF / ASX FYI) in dieser Woche 2,7 Mio. AUD frisches Kapital aufgenommen. Die Ausgabe der Anteile erfolgte bei 0,06 AUD, was 45 Mio. zusätzliche Aktien bedeutet. Laut Managing Director Roland Hill war das Angebot fünffach überzeichnet. FYI hätte also zu diesen Konditionen noch deutlich mehr aufnehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...