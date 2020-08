Das Geldhaus werde 200 Geschäftsstellen, die wegen der Corona-Pandemie ohnehin geschlossen sind, nicht wieder öffnen, sagte ein Sprecher am Freitag. Dabei handle es sich um genau die Filialen, die die Bank bis Ende des Jahres 2023 ohnehin schliessen wollte. Die betroffenen Mitarbeiter sollten an andere Standorte in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...