The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2020



ISIN Name



BE0974290224 DEXIA SA NOM.

CA03836P1080 APTERYX IMAGING INC.

US42824CAG42 3,6 HP ENTERPRISE 16/20

US46121Y1029 INTREPID POTASH DL -,001

US88165N2045 TETRAPHASE PHTCLS DL-,001

