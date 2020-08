14.08.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: SBO gab diese Woche bekannt, infolge einer Firmenwertabschreibung in Nordamerika einen vorläufigen Halbjahresverlust von EUR -12 Mio. zu ver- buchen nach einem Nettogewinn von EUR 17,2 Mio. in der Vorjahresperiode. Laut vorläufigen Zahlen, im 1. HJ 2020 der Umsatz betrug EUR 185 Mio. (im Vergleich zu EUR 236,2 Mio. in der Vorjahresperiode). Das operative Halbjahresergebnis vor Einmaleffekten belief sich auf EUR 12 Mio. (nach EUR 38,9 Mio. im Vorjahr.) Der operative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...