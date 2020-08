Bei Nora Systems hat nun auch die Kautschuk-Bahnenware die Cradle to Cradle-Zertifizierung erhalten. Nachdem bereits 2018 Norament Fliesen das Zertifikat in Silber bekommen hatten, wurden jetzt auch die Noraplan Standardbeläge vom "Cradle to Cradle Products Innovation Institute" mit Silber ausgezeichnet. Die unabhängigen Prüfer honorierten den Beitrag, den die Kautschuk-Beläge zur Kreislaufwirtschaft und zu umfassend nachhaltigen Gebäuden leisten. Denn die Zertifizierung nach Cradle to Cradle zeichnet nicht nur die Produkte an sich aus, sondern hat ebenso positive Auswirkungen auf die Gebäudezertifizierungen nach DGNB, LEED oder BREEAM. Dort wird der Einsatz ökologisch vorteilhafter Materialien mit hohen Punktzahlen bei der Bewertung belohnt. "Nach der Zertifizierung des Norament Standardsortiments vor zwei Jahren haben wir uns dazu entschlossen, auch für ...

