Die Wiener Börse hat am Freitag mit Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel 22,42 Punkte oder 0,99 Prozent auf 2.246,32 Einheiten. Auch das internationale Umfeld zeigte sich zu Wochenschluss mit negativen Vorzeichen. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,10 Prozent, DAX/Frankfurt -0,63 Prozent, FTSE-100/London -1,55 Prozent und CAC-40/Paris -1,39 Prozent. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung für die Abschläge einerseits auf durchwachsene Wirtschaftsdaten aus China. Andererseits drückten auch die wieder wachsenden Sorgen über steigende Covid-19-Infektionszahlen das Sentiment an den Märkten. Für trübe Stimmung an der Wall Street sorgte vor allem, dass im US-Senat bei den Verhandlungen um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...