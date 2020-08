Katrin Gögele-Celeda übernimmt mit August 2020 die Rolle der Country Managerin Operations Österreich. In ihrer neuen Rolle verantwortet sie das operative Geschäft der Immofinanz vor Ort. Dabei ist sie maßgeblich für Vermietungsstrategien, Asset Management und Property Management zuständig und wird das österreichische Geschäft weiter vorantrieben. Ein besonderer Fokus wird dabei auf der Büromarke myhive liegen, dessen Neuerungen sie tatkräftig am Markt platzieren wird. "Mit Katrin Gögele-Celeda haben wir eine kompetente Hands-On- Expertin an Board, die nicht nur die Herausforderungen des Immobilienmarktes, sondern auch die Bedürfnisse unserer Mieter bestens versteht. Sie hat bereits in den vergangenen Jahren viel zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...