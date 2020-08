Der Umfrage zufolge planen 60 % der Unternehmen, ihre Forschungsprojekte wie vorgesehen durchzuführen. Etwa 30 % verschieben einzelne Projekte in Forschung und Entwicklung (FuE) zumindest um einige Monate, wenige Projekte werden ganz gestrichen (2 %). Bei externen Forschungsaufträgen hält sich die Branche in der Krise allerdings vermehrt zurück. Thomas Wessel, VCI-Vorsitzender des Ausschusses Forschung, Wissenschaft und Bildung, sagte: "Wir müssen zurück in die Zukunft! Der Forschungsstandort Deutschland steht nicht erst seit der Corona-Pandemie unter starkem Druck. Die daraus resultierende Krise hat seine Schwächen schonungslos offengelegt."

Rekordetat aus 2019 wird nicht mehr erreicht

Wegen der Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung geht der VCI davon aus, dass die Branche in diesem Jahr ihren Rekord-Forschungsetat von 2019 in Höhe von rund 13 Mrd. Euro nicht erreichen wird. Wessel ist aber überzeugt, dass die Branche langfristig ihre Innovationskraft durch hohe Investitionen in FuE weiter stärken wird. Das setze jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...