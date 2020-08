Der amerikanische Lebensmittelkonzern Lancaster Colony Corp. (ISIN: US5138471033, NASDAQ: LANC) zahlt eine Quartalsdividende von 70 US-Cents je Aktie, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung der nächsten Dividende erfolgt am 30. September 2020 (Record date: 9. September 2020). Damit schüttet das Unternehmen, auf das Jahr hochgerechnet, 2,80 US-Dollar je Anteilsschein an seine Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 167,625 US-Dollar ...

