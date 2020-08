Umsatz und Ergebnisse des Recyclingkonzerns Sims Metal Management sind im Geschäftsjahr 2019/20 eingebrochen. In der ersten Hälfte des am 30. Juni abgeschlossenen Jahres litt Sims unter dem deutlichen Rückgang der Stahlschrott- und Zorba-Preise, in der zweiten Hälfte unter der Coronakrise. Der Jahresumsatz fiel aufgrund niedrigerer Preise und Mengen gegenüber dem Vorjahreswert um rund ein Viertel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...