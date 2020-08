Die Mayr-Melnhof Gruppe hat Zahlen für das 1. Halbjahr präsentiert. Die Umsatzerlöse blieben mit 1.266,5 Mio. Euro nahezu stabil (1. HJ 2019: 1.275,5 Mio. Euro). Das betriebliche Ergebnis lag mit 122,5 Mio. Euro um 1,2 Prozent unter dem Vorjahreswert (1. HJ 2019: 124,0 Mio. Euro) und beinhaltet Aufwendungen aus der Auflösungsvereinbarung mit dem ehemaligen CEO in Höhe von -8,6 Mio. Euro, wie das Unternehmen mitteilt. Der Periodenüberschuss reduzierte sich um 8,0 Prozent auf 84,9 Mio. Euro (1. HJ 2019: 92,3 Mio. Euro). Infolge der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen sei eine Werthaltigkeitsprüfung der langfristigen Vermögenswerte durchgeführt und ein Wertminderungsbedarf in Höhe von 20,9 Mio. Euro ermittelt worden, so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...