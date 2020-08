E-Commerce wächst: Auch Target und Wal Mart profitieren + aus der Praxis: Berechnungsgrundlagen zum Cashflow von Henning Lindhoff, Redakteur Der Privatinvestor, am Donnerstag, den 20. August 2020 Sie wissen es, werte Leser, und ich habe es an dieser Stelle des Öfteren erläutert: Nach dem Corona-Crash haben wir in den letzten Wochen und Monaten einen extrem dynamischen Bullenmarkt beobachten können. Die Stimmung an den Märkten wandelt sich aber in diesen Tagen wieder. Erste Warnleuchten springen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...