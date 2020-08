Der irische Baustoffhersteller CRH plc (ISIN: IE0001827041) will eine konstante Zwischendividende in Höhe von 0,22 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. CRH zahlt seine Dividende nun in US-Dollar nach zuvor in Euro aus. Die Zahlung der Zwischendividende erfolgt am 25. September 2020 (Record day: 4. September 2020). CRH (Cement Roadstone Holding) zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende ...

