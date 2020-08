Mit den zwei zusätzlichen Produktionslinien sollen weitere 90.000 Patienten pro Jahr mit lebensrettenden Medikamenten versorgt werden können. Durch die Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten konnte das Projekt trotz der weltweiten Corona-Pandemie planmäßig weitergeführt werden. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der Module I und II ebenfalls in Bern, Schweiz (2007 und 2009) sowie der Module III und IV am Standort in Melbourne, Australien (2013 und 2017), ist es die nunmehr dritte Prozessanlage von GEA bei CSL Behring, die mit den Modulen V und VI in Betrieb geht.

