DJ u-blox AG: u-blox veröffentlicht Halbjahresergebnisse 2020

EQS Group-Media / 2020-08-20 / 18:30 *Pressemitteilung* *u-blox veröffentlicht Halbjahresergebnisse 2020* *Thalwil, Schweiz - 20. August 2020 -* u-blox (SIX:UBXN,OTC:UBLXF), ein weltweit führender Anbieter von Positionierungs- und drahtlosen Kommunikationstechnologien, gibt heute die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2020 bekannt. *Übersicht* - Nettoumsatz von CHF 174.0 Mio. im Vergleich zu CHF 190.6 Mio. im ersten Halbjahr 2019, ein Rückgang um -8.7% (zu konstanten Wechselkursen: -5.6%) - Bruttogewinn (bereinigt) von CHF 79.4 Mio. im Vergleich zu CHF 86.1 Mio. in der Vorjahresperiode, ein Rückgang um -7.8%; entspricht einer bereinigten Bruttomarge von 45.6% gegenüber 45.2% im Vorjahr - EBITDA (bereinigt) von CHF 24.1 Mio. verglichen mit CHF 32.7 Mio. in der Vorjahresperiode - Betriebsergebnis EBIT (bereinigt) von CHF 13.2 Mio. gegenüber CHF 19.7 Mio. in der Vorjahresperiode - Reingewinn (bereinigt) vor Minderheitsanteilen von CHF 4.7 Mio. im Vergleich zu CHF 13.6 Mio. im ersten Halbjahr 2019 - Operativer Cash Flow von CHF 13.9 Mio. im ersten Semester 2020 gegenüber CHF 33.1 Mio. im Vorjahr - Freier Cash-Flow von CHF -21.9 Mio. (CHF -8.4 Mio. vor Akquisitionen) im 1. Halbjahr 2020 im Vergleich zu CHF 0.5 Mio. in der Vorjahresperiode - Liquide Mittel von CHF 100.1 Mio. per 30. Juni 2020 nach CHF 127.4 Mio. am Jahresende 2019 und CHF 121.0 Mio. am 30. Juni 2019 - u-blox hat Massnahmen zur Kostenverbesserung eingeleitet, von denen jährliche Einsparungen von etwa CHF 15 Mio. erwartet werden. Als Teil dieser Massnahmen wurde ein grosses Entwicklungsprogramm, welches keine Einnahmen generierte, eingestellt, um diese und andere Ressourcen effizient und kosteneffektiv für die Kerngeschäftsbereiche bereitzustellen. - Aufgrund der aktuellen Marktbedingungen vor allem in der Automobilindustrie, Änderungen in den Erwartungen des Geschäftsplans und der Neuausrichtung verschiedener Entwicklungsprogramme verbuchte u-blox in der ersten Jahreshälfte eine Wertberichtigung von CHF 74.1 Mio. Das bestehende Produkteangebot bleibt davon unbeeinträchtigt. *Operative Erfolge* - Erfolgreiche Übernahme des IoT Communication-as-a-Service Providers Thingstream im April 2020 im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, das Dienstleistungsportfolio durch die Bereitstellung einer kompletten und umfassenden IoT Konnektivitätslösung für Kunden zu erweitern. - Einführung des Kurzstreckenmoduls VERA-P3 V2X, der neuesten Lösung des Unternehmens zur Vehicle-to-Everything (V2X)-Technologie. - Einführung des globalen LPWA-Mobilfunkmoduls SARA-R422 mit verbesserten Sicherheits- und Positionierungsfunktionen. - Die M9 Positionierungsplattform wurde mit erweiterten Funktionen versehen. Diese äussert robuste M9 Technologieplattform wird anspruchsvolle Automobil- und High-End-Telematikanwendungen bedienen. *Finanzbericht* Im ersten Halbjahr 2020 erzielte u-blox einen Nettoumsatz von CHF 174.0 Mio., einen EBIT (bereinigt) von CHF 13.2 Mio. und einen EBITDA (bereinigt) von CHF 24.1 Mio. Der Umsatz war in allen Regionen im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zur Vorjahresperiode niedriger, was die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie widerspiegelt. Insbesondere im Automobilendmarkt und in bestimmten Industriesektoren wurde die Nachfrage erheblich beeinträchtigt. Der schwächere USD/CHF-Wechselkurs hatte einen negativen Einfluss von -3.1%. In der Region APAC verringerten sich die Umsätze im ersten Halbjahr 2020 um -2% auf CHF 70.1 Mio., gegenüber CHF 71.5 Mio. in der Vorjahresperiode. Während die Umsätze von der stetigen Entwicklung und Einführung von 5G-Netzen, dem Hochfahren von neuen Automobilkunden und der Nachfrage nach Drohnen profitierten, wurden diese positive Entwicklungen durch die rückläufige Nachfrage aus bestimmten Bereichen des Automobilmarktes und auch verschiedener Telematikanwendungen, die in der Industrie und für Konsumgüter eingesetzt werden, zunichte gemacht. Der Umsatz in der Region EMEA ging von CHF 61.6 Mio. im ersten Halbjahr 2019 auf CHF 51.7 Mio. im ersten Halbjahr 2020 zurück (-16%), was auf Rückgänge in den breiteren Automobil- und Mobilitäts-Endmärkten zurückzuführen ist. Automobil-OEMs erlebten aufgrund der Pandemie längere Betriebsstillstände, und die Mobilitätsmärkte, in denen Anwendungen vor allem für gemeinsam genutzte Dienste wie Roller und E-Bikes verwendet werden, waren von COVID-19 besonders betroffen. Zu den Bereichen mit Umsatzwachstum in der Region EMEA gehörten IoT-Anwendungen für intelligente Städte, die vor allem durch die Nachfrage von Kommunalverwaltungen angetrieben wurden. Darüber hinaus gab es eine solide Nachfrage nach Fahrerassistenz- und Kassiergeräteanwendungen. Die Einnahmen aus der Region AMEC waren ebenfalls rückläufig, von CHF 56.6 Mio. im ersten Halbjahr 2019 auf CHF 48.9 Mio. im ersten Halbjahr 2020 (-14%). Die rückläufige Nachfrage bei allgemeinen Konsumgüteranwendungen und Flottenmanagement-Kunden waren die Hauptgründe für den Umsatzrückgang. Der Einbruch wurde durch die im Jahresvergleich gestiegene Nachfrage bei Anwendungen der Industrieautomation, wie z.B. Messtechnik, sowie bei Fitnessanwendungen teilweise ausgeglichen. u-blox ist in zwei Segmenten tätig: - Positionierung und drahtlose Produkte u-blox entwickelt und vertreibt Chips und Module für die Positionierung und drahtlose Konnektivität, die in der Automobil-, Industrie- und Konsumgüterindustrie eingesetzt werden. Im ersten Halbjahr 2020 betrug der Umsatz CHF 173.8 Mio. gegenüber CHF 190.4 Mio. im ersten Semester 2019. - Dienstleistungen u-blox bietet auch Dienstleistungen im Bereich der drahtlosen Kommunikationstechnologie in Form von Referenzdesigns und Software an. Im ersten Halbjahr 2020 beliefen sich die Einnahmen mit drahtlosen Dienstleistungen auf CHF 16.7 Mio. im Vergleich zu CHF 16.0 Mio. in der Vorjahresperiode (einschliesslich gruppeninterner Einnahmen). Der bereinigte Bruttogewinn sank um -7.8% auf CHF 79.3 Mio. im ersten Halbjahr 2020 von CHF 86.1 Mio. im H1 2019, was zu einer bereinigten Bruttogewinnmarge von 45.6% führte (H1 2019: 45.2%). Die höhere bereinigte Bruttomarge ist auf den günstigeren Produktmix im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zur Vorjahresperiode zurückzuführen. Der bereinigte Betriebsaufwand, der die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E), Vertrieb und Marketing sowie allgemeine und Verwaltungsausgaben umfasst, belief sich im ersten Halbjahr 2020 auf insgesamt CHF 66.7 Mio., verglichen mit CHF 67.8 Mio. im ersten Halbjahr 2019. In Prozent des Umsatzes beliefen sich die Betriebskosten auf 38.3% des Umsatzes, verglichen mit 35.6% in der Vorjahresperiode. Die F&E-Ausgaben (bereinigt) blieben mit CHF 39.5 Mio. im ersten Halbjahr 2020 stabil, verglichen mit CHF 39.8 Mio. im gleichen Zeitraum 2019. In Prozent des Umsatzes beliefen sich die bereinigten F&E-Ausgaben im H1 2020 auf 22.7% des Umsatzes gegenüber 20.9% im H1 2019. Die Vertriebs- und Marketingausgaben (bereinigt) betrugen im ersten Halbjahr 2020 CHF 15.8 Mio., verglichen mit CHF 17.8 Mio. in der Vorjahresperiode. In Prozent des Umsatzes beliefen sich die Vertriebs- und Marketingausgaben (bereinigt) im H1 2020 auf 9.1% im Vergleich zu 9.3% im H1 2019. Die Vertriebs- und Marketingausgaben gingen zurück, da Ausstellungen, Konferenzen und andere Großveranstaltungen aufgrund der Pandemie abgesagt oder in einen virtuellen Rahmen verlegt wurden. Der Finanzaufwand von CHF 3.5 Mio. bestand hauptsächlich aus Zinszahlungen für die beiden ausstehenden Anleihen und nicht realisierten Fremdwährungsverlusten. Der Anteil am Verlust der nach der Kapitalzurechnungsmethode bilanzierten Unternehmen nach Steuern betrug im H1 2020 CHF 1.9 Mio. Aufgrund der aktuellen Marktbedingungen vor allem in der Automobilindustrie, Änderungen in den Erwartungen des Geschäftsplans und der Neuausrichtung verschiedener Entwicklungsprogramme verbuchte u-blox in der ersten Jahreshälfte eine Wertberichtigung von CHF 74.1 Mio. Das bestehende Produkteangebot bleibt davon unbeeinträchtigt. Der Reingewinn (bereinigt) vor Minderheitsanteilen betrug CHF 4.7 Mio. gegenüber CHF 13.6 Mio. im Vorjahr. Der verwässerte Gewinn pro Aktie (bereinigt) betrug im H1 2020 CHF 0.67 pro Aktie im Vergleich zu CHF 1.96 pro Aktie im H1 2019. Per 30. Juni 2020 verfügte u-blox über eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 54.2%. Die flüssigen Mittel beliefen sich per Stichtag auf CHF 100.1 Million, verglichen mit CHF 127.4 Mio. am Jahresende 2019 und CHF 121.0 Mio. per 30. Juni 2019. u-blox erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2020 einen Cashflow aus operativer Tätigkeit in Höhe von CHF 13.9 Mio., ein Rückgang um 58.2% im Vergleich zum Vorjahr (H1 2019: CHF 33.1 Mio.), der auf ein niedrigeres Geschäftsniveau und einen Anstieg des Nettoumlaufvermögens zurückzuführen ist. Dieser Anstieg des Nettoumlaufvermögens wurde durch eine geringere Nachfrage verursacht, die zu einem Anstieg der Lagerbestände führte. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte beliefen sich im ersten Halbjahr 2020 auf CHF 22.2 Mio., verglichen mit CHF 29.2 Mio. im ersten Halbjahr 2019. Der freie Cash-Flow (vor Akquisitionen) betrug CHF -8.4 Mio., verglichen mit CHF 3.9 Mio. im Vorjahr. *Business-Highlights* *Akquisition von Thingstream* Am 1. April 2020 übernahm u-blox den Anbieter von Datendienstleitungen für IoT Communication-as-a-Service. Thingstream bietet eine umfassende Lösung für globale IoT-Konnektivität "as-a-Service" an, das den Kunden vorhersehbare

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 20, 2020 12:30 ET (16:30 GMT)