Dublin (awp) - Cosmo Phamaceuticals macht einen grossen Schritt vorwärts. Die Europäische Kommission (EK) hat Methylthioniniumchlorid (Methylenblau MMX) in Tablettenform für Darmspiegelungen zugelassen. Die Zulassung wird gleichzeitig in allen EU-Mitgliedstaaten sowie in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...