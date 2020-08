Akten: Curevac nimmt Millionenbetrag ein - Biontech mit Fortschritten

Anzeige / Werbung

In der Coronavirus-Pandemie sind die Augen der Welt auf Biotechnologie- und Pharmaunternehmen gerichtet, die an möglichen Medikamenten und Impfstoffen gegen Covid-19 forschen. Ein Wettbewerb läuft, wer zuerst mit einem sicheren Mittel auf den Markt kommt. Mit im Rennen ist Curevac, an dem unter anderem SAP-Mitgründer Dietmar Hopp und der Bund beteiligt sind. Curevac ging nun an die Börse, an die Nasdaq.

Das Unternehmen feierte dabei einen fulminantes Initial Public Offering (IPO). Eigenen Angaben zufolge nahm der Corona-Impfstoffentwickler dabei insgesamt rund 363 Millionen Dollar ein. Alle rund 15,33 Millionen Aktien - einschließlich der Platzierungsreserve, des sogenannten Greenshoe - seien zu je 16 Dollar verkauft worden.

Wie Curevac weiter mitteilte, kaufte zudem Mehrheitsaktionär Hopp Anteilsscheine für insgesamt 100 Millionen Euro. Von einem "Höhepunkt monatelanger Arbeit des gesamten Curevac-Teams" sprach Vorstandschef Franz-Werner Haas. Die Curevac-Aktie, die bis auf einen Höchstkurs von 85 Dollar gestiegen war, bewegt sich derzeit auf einem Kursniveau von 55 bis 60 Dollar.

Doch auch Konkurrent Biontech, die zusammen mit Pfizer an einem Corona-Impfstoff arbeiten, melden Erfolge in einem laufenden Phase 1-Studie. Der entwickelte Wirkstoff zeigt eine positive Wirkung, auch bei älteren Menschen.

Pfizer-Aktie im Aufwind

Auch die Aktie von Pfizer hat sich in den vergangenen Wochen positiv entwickelt, wenn auch nicht so stark wie die kleineren Biotech-Firmen. Die Aktie testet gerade den Widerstand bei knapp 40 Dollar. Ein Ausbruch nach oben würde den Weg erst einmal frei machen, allerdings dreht das Momentum, angezeigt durch den MACD wieder leicht nach unten. Der Aufwärtstrend seit dem Corona-Tief ist aber weiterhin intakt. Die nächste Unterstützung ist bei 36,50 Dollar auszumachen.

