Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Kursverlusten den Handel beendet. Der heimische Leitindex ATX gab um 0,86 Prozent auf 2.199,91 Zähler nach. Belastet von einer schwachen Stimmung an den europäischen Leitbörsen setzte der ATX damit seinen Abwärtsschub fort. Der wichtigste Index in Wien mussten bereits seinen fünften Verlusttag in sechs Sitzungen hinnehmen. Unter den Einzelwerten rutschten am Berichtstag AT&S um 3,2 Prozent tiefer. Die Titel des Schwergewichtes voestalpine schwächten sich um 2,5 Prozent ab. Andritz fielen um 2,1 Prozent. In ähnlichem Ausmaß gaben Erste Group und Raiffeisen Bank International um 1,6 bzw. 1,7 Prozent nach.FACC-Papiere schlossen mit einem Abschlag von 2,5 Prozent. Die coronabedingte Krise in der ...

