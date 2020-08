Der europäische Credit Primärmarkt steuert auf die dritt schwächste Woche dieses Jahres in Bezug auf die Emissionsvolumina zu. Gestern war keine EUR denominierte Corporate als auch keine EUR Financial Emission zu verzeichnen. Einzig das Bundesland Schleswig- Holstein war auf dem Primärmarkt aktiv. Mit einer ungefüllten Deal-Pipeline für heute Freitag, dürfte das wöchentliche Emissionsvolumen bei EUR 1,78 Mrd. verbleiben. Für nächste Woche wird das Pricing einer Hybridanleihe der Finnair (EUR 200 Mio., PNC3, kein Rating) erwartet. Ebenso nächste Woche berichten die UBM, S-Immo, CA-Immo als auch die Immofinanz über das abgelaufene Halbjahr 2020. Die von uns verfolgten Benchmarkindizes zeigten sich am gestrigen Tag auf Spreadbasis mehrheitlich unverändert (IG Non-Fin. 116 BP +0 BP; ...

