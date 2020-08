Die Analysten der Baader Bank bleiben bei ihrer Reduce-Empfehlung und dem Kursziel in Höhe von 6,0 Euro für die FACC-Aktie. "Die Geschäftsaussichten werden noch einige Jahre herausfordernd bleiben und wir vermissen einen positiven Auslöser für den Aktienkurs", so die Analysten. Positive Aspekte für FACC seien, dass die Bilanz solide ist (immer noch 37,8% Eigenkapitalquote, nur 4 Mio. Euro immaterielle Vermögenswerte) und dass der Finanzierungsspielraum ausreichend zu sein scheint, so die Baader-Experten.

