Do&Co-CEO Attila Dogudan kauft weitere Aktien. Am 20. August hat die Attila Dogudan Privatstiftung 10.138 Aktien zu je 37,7391 Aktien gekauft, am 19. August hat er 20.000 Stück zu je 37,9390 Euro erworben, einen Tag zuvor hat er über die Attila Dogudan Privatstiftung schon 10.000 Stück Aktien zu je 38,0 Euro erworben, wie aus Veröffentlichungen hervorgeht. In Summe hat er bereits mehr als 1,5 Mio. Euro investiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...