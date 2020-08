Das amerikanische Telekommunikationsunternehmen CenturyLink Inc. (ISIN: US1567001060, NYSE: CTL) zahlt eine Quartalsdividende von 25 US-Cents an die Aktionäre. Die Ausschüttung wurde im Februar 2019 um knapp 53 Prozent auf den aktuellen Betrag gesenkt. Die nächste Auszahlung erfolgt am 11. September 2020 (Record date: 31. August 2020). CenturyLink ging im Jahr 2009 aus der Fusion zwischen den Unternehmen CenturyTel und EMBARQ ...

